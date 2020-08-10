Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Hakkari Yüksekova’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.
Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020
Milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷