10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından, "’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz ve 'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Hakkaride zırhlı araç devrildi: 2 şehit HAKKARİ'DE ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

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