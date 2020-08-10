10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakanlık duyurdu: PKK'ya üst düzey darbe! 474 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık duyurdu: PKK'ya üst düzey darbe! 474 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: PKK'ya üst düzey darbe! 474 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA