Son dakika: Bakanlık duyurdu: PKK'ya üst düzey darbe! 474 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." dedi.
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