Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 1. nakil işlemlerine çevrilmiş durumda. MEB tarafından açıklanan takvime göre nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri MEB tarafından yayımlandı. Peki, Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Hiç bir liseyi kazanamayanlar...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.