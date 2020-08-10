Son dakika: Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Hiç bir liseyi kazanamayanlar...
Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? LGS tercih sonuçlarının 10 Ağustos tarihi itibariyle açıklanmasının ardından nakil işlemi araştırmaları hız kazanıyor. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar birinci nakil işlemlerini 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki, Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Hiç bir liseyi kazanamayanlar...
Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 1. nakil işlemlerine çevrilmiş durumda. MEB tarafından açıklanan takvime göre nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri MEB tarafından yayımlandı. Peki, Lise kayıtları 2020 ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? Hiç bir liseyi kazanamayanlar...
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.