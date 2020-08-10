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Son dakika: MSB’den Oruç Reis paylaşımı: TSK tüm tedbirleri aldı

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Giriş: 10.08.2020 21:16
Güncelleme:10.08.2020 21:17
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyeti yürüten Oruç Reis ile ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır.Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır.

MSB’den Oruç Reis paylaşımı: TSK tüm tedbirleri aldı
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