Son dakika: Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Üniversite, okulların açılış tarihi...
Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı başladı. Toplantıda son günlerde koronavirüs vaka sayıları ve alınacak tedbirler masaya yatırılacak. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararları araştırılmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Üniversite, okulların açılış tarihi...
Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde topnacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüs vaka sayıları, okulların açılış tarihleri gibi konular masaya yatırılacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Üniversite, okulların açılış tarihi...
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Kabine Toplantısı 10 Ağustos'ta saat 15:30 itibari ile başladı. İşte gündeme gelecek olan konular...
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ KONUŞULACAK
Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturacak. Okulların açılış tarihi de konuşulacak.
Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor. Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AK Parti'de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.