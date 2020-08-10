CHP’nin ‘A Takımı’ belli oldu

CHP 37'nci Olağan Kurultayı sonrasında yeniden genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, yola devam edeceği MYK üyelerini belirledi.

Selin Sayek Böke Genel Sekreterlik görevine getirilirken, yeni dönem MYK listesinde 4 yeni isim yer aldı.

Ayrıca 18 olan MYK üye sayısı da yeni dönemde 16'ya indi.



CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre CHP MYK üyeleri arasında şu isimler yer aldı:



Açıkel Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

Adıgüzel Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Ağbaba Veli (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

Akın Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

Erkek Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)

Gökçen Gökçe (Gençlik Politikaları)

İlgezdi Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

Karabıyık Lale (Eğitim Politikaları)

Karaca Gülizar Biçer (İnsan Hakları)

Kuşoğlu Bülent (İdari ve Mali İşler)

Öztrak Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) - Parti Sözcüsü

Öztunç Ali (Doğa Hakları - Çevre)

Salıcı Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

Taşkın Yüksel (Sosyal Politikalar)

Torun Seyit (Yerel Yönetimler)

Böke Selin Sayek (Genel Sekreter)