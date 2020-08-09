Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 9 Ağustos Pazar

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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.