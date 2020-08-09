09 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 9 Ağustos Pazar

Son dakika haberi... Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 9 Ağustos Pazar

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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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