Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 9 Ağustos Pazar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.
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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/oF37jg0CvH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020