Son dakika: Pençe Operasyonları'nda terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi."
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi.
Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek."
detaylar gelecek...