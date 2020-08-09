09 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Pençe Operasyonları'nda terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Son dakika haberi... : " kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Son dakika: Pençe Operasyonları'nda terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek."

detaylar gelecek...

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