Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek."

detaylar gelecek...