09 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sınır hattında... SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR GÜLER SINIR HATTINDA...

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar'ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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