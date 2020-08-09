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Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testlerine yeni düzenleme

Son dakika haberi... 'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacakların "Kovid-19 " testleri, tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine Kovid-19 "PCR" testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testlerine yeni düzenleme

Düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Kovid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabilecek.

Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testlerine yeni düzenleme

Kovid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek.

Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak.

Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testlerine yeni düzenleme

Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

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