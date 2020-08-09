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İHA görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti: Ormanlık alanı ateşe verdiler

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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İHA görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti: Ormanlık alanı ateşe verdiler

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.

İHA görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti: Ormanlık alanı ateşe verdiler İHA GÖRÜNTÜLERİ TERÖRİSTLERİN HAİN PLANINI DEŞİFRE ETTİ: ORMANLIK ALANI ATEŞE VERDİLER

Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

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