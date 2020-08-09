Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! ''Pozitif vakaya dönüşme oranı arttı''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının arttığını kaydeden Bakan Koca, ''Bu verilerden çıkarmamız gereken sonuç; maske, mesafe ve temizlik uyarısıdır.'' dedi.
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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020