09 Ağustos 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! ''Pozitif vakaya dönüşme oranı arttı''

Twitter'dan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının arttığını kaydeden , ''Bu verilerden çıkarmamız gereken sonuç; maske, mesafe ve temizlik uyarısıdır.'' dedi.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! ''Pozitif vakaya dönüşme oranı arttı''

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.

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