09 Ağustos 2020, Pazar
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MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda hava harekatına ilişkin görüntüye de yer verildi.

MSBden flaş açıklama: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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