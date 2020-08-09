MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.
MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda hava harekatına ilişkin görüntüye de yer verildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xJxXFebEPC