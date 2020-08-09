PKK’ya yakın Mezopotamya Ajansı haberini sildi! HHDP’li isimlerin provokasyonu çöktü...

ALLAH DOĞRULUKTAN AYIRMASIN"

"Korona dolayısıyla taziye yasağı var. Tüm taziye dilekleri için teşekkürler.. Cümlemizin ölmüşlerine ve bizlere de hatta Allah rahmet göstersin. Doğrudan, doğruluktan ayırmasın. Merhameti yüreğimizin hakimi kılsın, adaleti rehberimiz, basireti becerimiz, muvaffakiyeti neticemiz kılsın.."

HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN DA YALANA ORTAK OLDU

HDP Eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da; Mezopotamya Ajansı'nın yalan olduğu belgelenen haberi üzerinden paylaşımda bulundu ve "Eyyy Müslüman geçinen iktidar..

Eyyy Ayasofya'da namaz kılanlar.. Jandarmanın Kürtçe Mevlit Yasağı, Dinsizlik mi? Densizlik mi?" iddiasında bulundu.

(SABAH/ KENAN KIRAN)