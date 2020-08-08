08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: AK Parti'de büyük gün geldi çattı! Aylar sonra bir ilk

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 'nin ilçe kongreleri bugün itibariyle başlarken alınan sıkı tedbir kararları göze çarpıyor. Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi bekleniyor. 7'nci 'nin ise önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılması planlanıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: AK Parti'de büyük gün geldi çattı! Aylar sonra bir ilk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri bugün yeniden başlıyor.

Şimdiye kadar 973 ilçeden sadece 187'sinde kongre yapılmıştı.

AK Partide büyük gün! Aylar sonra bir ilk AK PARTİ'DE BÜYÜK GÜN! AYLAR SONRA BİR İLK

ALINAN TEDBİRLER:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.

- Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.

- Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

- İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

- Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.

EYLÜL'DE İL KONGRELERİ BAŞLAYACAK
Türkiye gazetesinin haberine göre, Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi bekleniyor.

MAYIS 2021'DE OLAĞAN KONGRE
7'nci Olağan Büyük Kongre'nin ise önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılması planlanıyor.

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