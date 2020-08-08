Mersin Uluslararası Limanı, Lübnan halkının hizmetinde olacak

GENİŞ YELPAZESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya liman endüstrisine paralel olarak gelişen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılında 1,9 Milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1,72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu. MIP, konvansiyonel yük bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 8 milyon ton iş hacmine ulaştı.