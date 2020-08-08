08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Polisten maganda operasyonu: 21 adet silah ele geçirildi

’ta çeşitli zamanlarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik düzenlenen kapsamında yakalanan 24 kişiden 21 adet ateşli silah ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Polisten maganda operasyonu: 21 adet silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında son iki hafta içinde yaptığı operasyonlarda havaya ateş eden 10 kişiyi suçüstü yakaladı. 7 kişi üzerinde ve aracında, 4 kişi gelişi güzel ateş ederken ve 3 kişi de olaydan sonra kaçarken silahlarıyla yakalandı.
Toplamda 24 şahıstan 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 24 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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