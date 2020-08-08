Polisten maganda operasyonu: 21 adet silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında son iki hafta içinde yaptığı operasyonlarda havaya ateş eden 10 kişiyi suçüstü yakaladı. 7 kişi üzerinde ve aracında, 4 kişi gelişi güzel ateş ederken ve 3 kişi de olaydan sonra kaçarken silahlarıyla yakalandı.

Toplamda 24 şahıstan 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 24 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.