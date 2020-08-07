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Mülteci profesörü Bahadır Erdem mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşım...

Hukuk Fakültesi’nde hocalık yapan Prof.Bahadır Erdem’in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden attığı bir hikaye olay oldu. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberine göre; Hikayesiyle dalga geçen Erdem’in mülteciler ile ilgili çalışmalarda bulunduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Mülteci profesörü Bahadır Erdem mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşım...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından Profesör Bahadır Erdem, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden skandal bir hikaye paylaşımında bulundu.

ADETA DALGA GEÇTİ

Mülteciler ile ilgili çalışmalarda bulunan ve Milletlerarası Hukuk Profesörü ünvanı ile sempozyumlarda da konuşan Erdem, attığı hikayesinde mültecilerle dalga geçerek, "Flamingoyu park ettik bekliyor. İhtiyaç sahibi mülteci olursa karşı adaya gitsin diye de verebiliriz. 200 kilo kadar taşır pembiş pembiş. Aleyna Tilki'ninkinden..." yazması büyük tepki aldı.

Bilindiği gibi Erdem, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen "Mülteci Okulu" projesinde de konuşmacı olarak görev almıştı. Profesör Bahadır Erdem Yabancıların Aile Ve Kişiler Hukukuna İlişkin Uygulama Örnekleri konusunda eğitim vermişti.

Sema Alim DALGIÇ / Sabah

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