07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " ile 'in koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: TSK ve MİTten ortak operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: TSK VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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