07 Ağustos 2020, Cuma
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46 yıldır kapalıydı! KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması: Ekonomiyi ayağa kaldıracak

() Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen 'ta ezber bozduklarını belirterek, "46 yıldır kapalı olan Maraş, yakında, gelecekte kademeli olarak yerleşime açılacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020
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46 yıldır kapalıydı! KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması: Ekonomiyi ayağa kaldıracak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz'de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı.

46 yıldır kapalıydı! KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması: Ekonomiyi ayağa kaldıracak

Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmadığını ve Vakıflar ait arazi üzerinde bulunduğunu anlatan KKTC Başbakanı Tatar, Maraş'ın Türk Bölgenin envanter çalışmalarının yapıldığını, hukuki boyutu ile de ele alınarak son aşamaya gelindiğini kaydetti.

46 yıldır kapalıydı! KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması: Ekonomiyi ayağa kaldıracak

MARAŞ'IN AÇILMASI EKONOMİYİ AYAĞA KALDIRACAK

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi idaresinde açılacağına dünyayı hazırlayacak birine ihtiyaç var. Maraş açılımı mevcut ekonomiyi ayağa kaldıracak, işsizliği azaltacak ve bölge cazibe merkezi olacak" dedi.

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