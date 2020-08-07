Son dakika: Başkan Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı. Bir süre sosyal tesislerde kalan Başkan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi.
Bir süre sosyal tesislerde kalan Başkan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.