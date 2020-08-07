07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı

Son dakika haberi... Başkan , cuma namazını 'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı. Bir süre sosyal tesislerde kalan Başkan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi.

Bir süre sosyal tesislerde kalan Başkan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

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