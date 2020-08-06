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Son dakika: İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilot Aykut Yüce'ye müebbet hapis

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen 'ye, cezası verildi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilot Aykut Yüce'ye müebbet hapis

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüce, yakınları ve avukatları katıldı.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yüce ise savunmasında, kendisine verilen emri yerine getirdiğini ve darbe girişiminin olacağından bilgisinin bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ceza, "sanığın geleceği üzerindeki olası etki" lehe indirim nedeni kabul edilerek müebbet hapse çevrildi.

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