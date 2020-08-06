Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.