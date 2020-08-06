06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı 'yla birlikte 'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyayı ziyaret edecek SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU LİBYA'YI ZİYARET EDECEK

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