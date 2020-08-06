Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem! Bölgesel yasaklar geliyor!

İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach'ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak.