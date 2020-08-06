06 Ağustos 2020, Perşembe
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HDP Çivril İlçe Başkanı gözaltına alındı

İlçe Başkanı M.G.‘nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. M.G. hakkında dolandırıcılık ve yağma suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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HDP Çivril İlçe Başkanı gözaltına alındı

Geçen yıl HDP Genel Merkezi tarafından Çivril HDP İlçe Başkanlığı görevine getirilen M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen M.G.'nin polisteki ifadesinden sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

M.G., 2019 yılının son günlerinde devam eden bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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