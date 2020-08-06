06 Ağustos 2020, Perşembe
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram , 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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