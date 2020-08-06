İstanbul tehlikeyi yıllar önce atlatmış! Önemli ayrıntı ortaya çıktı

Bakan Varank, Twitter'daki mesajında, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı. Söz konusu amonyumun 2013'te Gürcistan'dan Afrika ülkesi Mozambik'e gitmekte olan Moldova bandıralı Rhosus isimli bir gemide bulunduğu öğrenildi. Arıza meydana gelince gemi Lübnan limanına terk edildi. Lübnanlı yetkililer; bir süre sonra gemide bulunan mallara el koydu ve amonyum nitrat Beyrut limanında uygun bir yere, daha sonra ise 12 numaralı depoya taşındı. Liman müdürü, patlayan malzemenin "izole edilmiş 12 numaralı ambara" mahkeme kararıyla taşındığını anlatıyor. Bakan Varank'ın bahsettiği üzere Rhosus adlı gemi, 2 Temmuz 2013'te sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.





HER YIL BİNLERCE GEMİ GEÇİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, İstanbul Boğazı'ndan her yıl çok sayıda petrol ve kimyasal taşıyan tankerler geçiş yapıyor. Buna göre, 2019'da İstanbul Boğazı'nda yüzde 63.6'sı uğraksız geçiş olmak üzere toplam 41 bin 112 adet gemi geçti. 2018 yılı rakamlarına göre gemi geçiş sayısı aynı kalmakla beraber geçiş yapan gemilerin toplam gross tonajının yüzde 4.2 artarak 638.9 milyona, net tonajının yüzde 4 artarak 340,3 milyona, taşınan toplam yük miktarının ise yüzde 7 artarak 469.6 milyon tona ulaştığı görüldü. 2019 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçen toplam 469,6 milyon ton yükün 163.5 milyon tonla yüzde 34.8'ini oluşturan petrol dahil tehlikeli yük sınıfındaki yükler, bir önceki yıla göre yüzde 8.6 arttı.

Kaynak:Sabah