06 Ağustos 2020, Perşembe
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız

İletişim Başkanı , "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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