Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında izinlerin iptal edileceği iddia edildi. Peki, Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bir internet sitesi, Sağlık Bakanlığı tarafındna yayımlanan genelgede personellerin yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu internet sitesi bunu son dakika olarak belirtirken sağlık personelleri, konuyu kamubulteni.com 'a sordu. Biz de bu yazımızda sağlık personellerinin sorularını yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.