05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı?

iptali var mı? Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Sağlık Bakanlığı yıllık izinleri iptal etti. Ancak bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkladı. Peki, yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı iptali var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı?

yıllık izinleri iptal mi edildi? iptali var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında izinlerin iptal edileceği iddia edildi. Peki, Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı iptali var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bir , Sağlık Bakanlığı tarafındna yayımlanan genelgede personellerin yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu internet sitesi bunu son dakika olarak belirtirken sağlık personelleri, konuyu kamubulteni.com 'a sordu. Biz de bu yazımızda sağlık personellerinin sorularını yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Bir intenet sitesi, Sağlık Bakanlığı 'nın resmi yazısında var diyerek izinlerin iptal edildiğini iddia etti. Bu haber sağlık personellerinde şok etkisi yarattı.

ASILSIZ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı 'nın resmi yazısında bu konuda bir madde yer almamaktadır. Bu haber asılsız çıktı. Yıllık izinler iptal edilmedi.

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