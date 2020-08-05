Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı?
Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Sağlık Bakanlığı yıllık izinleri iptal etti. Ancak bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkladı. Peki, Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında izinlerin iptal edileceği iddia edildi. Peki, Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bir internet sitesi, Sağlık Bakanlığı tarafındna yayımlanan genelgede personellerin yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu internet sitesi bunu son dakika olarak belirtirken sağlık personelleri, konuyu kamubulteni.com 'a sordu. Biz de bu yazımızda sağlık personellerinin sorularını yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.
İZİNLER İPTAL EDİLDİ İDDİASI
Bir intenet sitesi, Sağlık Bakanlığı 'nın resmi yazısında var diyerek izinlerin iptal edildiğini iddia etti. Bu haber sağlık personellerinde şok etkisi yarattı.
ASILSIZ ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı 'nın resmi yazısında bu konuda bir madde yer almamaktadır. Bu haber asılsız çıktı. Yıllık izinler iptal edilmedi.