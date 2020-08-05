Son dakika: Ordu’da yolcu otobüsünde 95 şişe sahte içki ele geçirildi

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Ordu'da durduruldu.



Otobüste yapılan aramada 95 şişe sahte viski ve 20 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.