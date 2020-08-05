Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması geldi. Bakan Koca koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."
Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.