05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

Son dakika haberine göre; 'dan doluluk oranları açıklaması geldi. koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA