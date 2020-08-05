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Başkan Erdoğan, açık öğretim Psikoloji lisans programının kaldırılması yönünde YÖK'e görüş bildirdi

Başkan Erdoğan, ''Açık öğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı yönünde 'e görüş bildirdi. İletişim Başkanı Altun'un yaptığı açıklamada, ''Sayın , ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “ Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü bildirmiştir.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Başkan Erdoğan, açık öğretim Psikoloji lisans programının kaldırılması yönünde YÖK'e görüş bildirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıkladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

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