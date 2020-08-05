05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kolombiyalı yıldız Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı

Son dakika haberleri... 'ın Kolombiyalı golcüsü , sarı-kırmızılılara olan 'de takım arkadaşı 'a hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Kolombiyalı yıldız Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu. Sarı-kırmızılılar transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı. Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

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