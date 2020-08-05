05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lübnan'a yollanacak yardımla ilgili MSB'den flaş açıklama

, 'ın başkenti Beyrut'a yollanacak yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. ’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Lübnan'a yollanacak yardımla ilgili MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yollanacak yardımlarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan'a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yollanacak yardımlarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ''TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan'a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.
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