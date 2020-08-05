Litresi 8 TL'den süt satan CHP'li İBB'den komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; (İBB) litresi 8 lira olan süt dağıttığına ilişkin basında çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

SÜTÜMÜZ KALİTELİ, 60 ARAÇ VE 120 PERSONEL DAĞITIMDA GÖREV YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında; kaliteli sütlerin en uygun fiyata alındığı, süt dağıtımında 60 kamyonet, 60 şoför ve 60 sosyolog/sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı açıklandı.

SÜT ALIMININ İHALESİZ NEDEN YAPILDIĞINA CEVAP VERİLMEDİ

İBB açıklamasında; İstanbul'da dağıtılacak sütün ihale yapılmaksızın 8 milyon 835 bin TL+KDV bedelle İzmir'de faaliyet gösteren S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alınmasına cevap verilmedi.

SÜT YARDIMI BEDELİNİN İBB'NİN AİLELERİN YARDIM KARTLARINA NEDEN YATIRILMADIĞINA CEVAP VERİLMEDİ!

İBB Denetim Raporu'nda; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi.

İBB açıklamasında; süt yardımı bedelinin ailelerin yardım kartlarına neden yatırılmadığına da cevap verilmedi.

"KALİTELİ SÜTLER EN UYGUN FİYATA ALINDI" İDDİASI!

İBB açıklamasında şöyle denildi:

"(…) Sütün İstanbul çevresinden temin edilmesine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte, 1967 yılında kurulmuş bulunan, 2 binden fazla ortağıyla ürettiği süt ve süt ürünlerindeki kalitesi, deneyimi tescilli olan (İzmir'de faaliyet gösteren) Tire Süt Mahsulleri Kooperatifi ile litre başına, 3,80 TL+KDV fiyatla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme dönemi 16 Ekim 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsamaktadır. Sözleşme kapsamında, Tire Süt Mahsulleri Kooperatifi, ortaklarından toplayıp kalite denetlemesini yapıp standartlara uygun biçimde soğutmuş olduğu sütü, kendisinin anlaşma yaptığı bir UHT firmasına, tankerleriyle taşıtmıştır. Sütler burada UHT ettirilmiş ve İBB'nin standartlarını belirlediği şekilde, uzun kullanım ömrüne uygun olarak kutulanarak, koliler halinde tırlarla İBB Anadolu ve Avrupa depolarına teslim edilmiştir.

"DAĞITIMDA 60 KAMYONET, 60 ŞOFÖR VE 60 SOSYOLOG/SOSYAL HIZMET UZMANI GÖREV ALDI"

"Kalite denetimleri İBB tarafından fiziksel ve laboratuvar koşullarında yapılan sütler, daha sonra; 60 kamyonet, 60 şoför ve 60 sosyolog/sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla bu depolardan alınarak, İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 100 bin çocuğa Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim 2019 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmıştır."

İSTANBUL'DA DAĞITILACAK SÜT, İZMİR'DEN İHALE YAPILMADAN ALINDI

İBB Denetim Raporu'nda; İstanbul'da dağıtılacak sütün ihale yapılmaksızın 8 milyon 835 bin TL+KDV bedelle İzmir'de faaliyet gösteren S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alındığı, süt alımının ihaleden istisna kapsamında olmadığına dikkat çekilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda; 2019 yılı "İstanbul Halk Süt Projesi Yağlı Uzun Ömürlü İçme Sütü Mal Alımı İşi" kapsamında gerçekleşen maliyetler şöyle sıralandı:

İBB Denetim Raporu'nda; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına neden süt bedeli yüklemediğine cevap verilmedi.

"SON BİR YILDA SÜT FİYATLARINA 3 KEZ ZAM GELDİ" İDDİASI

İBB açıklamasında; son bir yılda süt fiyatlarına 3 kez zam geldiği, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satıldığı iddia edildi.

İBB açıklamasında; "İBB'nin, üretici örgütlerinden elde ettiği süt temini yönteminin, fiyat açısından da uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Marketlerdeki en ucuz süt fiyatıyla, İBB Halk Süt mal oluş fiyatlarının karşılaştırılması ekonomik olarak anlamsızdır. Zira, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satılmakta olup, sütün kalitesi ve yukarıda belirtilen lojistik koşullar, hatta tercih edilen kutu çeşidi ve niteliği, süt fiyatının oluşumuna pozitif ve/veya negatif yönde etki etmektedir" denildi.

MARKETTE 3.5 LİRAYA SATILAN SÜT 8 LIRAYA DAĞITILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıkladı.

İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki sütün piyasadaki litre fiyatı şöyle:

Birşah Süt Yağlı (1 Litre) 3.50 lira.

Migros Yağlı Süt (1 Litre) 3.60 lira.

İçim Süt Light (1 Litre) 3.95 lira.

Torku Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

Pınar Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

İçim Süt Laktozsuz (1 Litre) 5.45 lira.

Pınar Süt Yağlı (1 Litre) 5.95 lira.

50 KURUŞ OLAN CERRAHİ MASKE 2.89 LİRA VERİLEREK SATIN ALINDI

İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı'nın tavan fiyatı KDV dâhil 50 kuruş olan cerrahi maskeyi toptan alışına KDV hariç 2.89 lira vererek satın aldığı belgelenmişti.

FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İBB kaynaklarıyla görüştüklerini, kendilerine 100 bin adet maske yapıldığını söylediğini hatırlatarak, "İBB kaynakları; 'Bu halka dağıtılan maskelerden değil. Halka dağıtma adı altında birilerini zengin etmedik. Bu maskeler ağırlıklı olarak İETT şoförlerine dağıtılacak. 12 saate kadar rahatça kullanılabilen ve uzun kullanımlı maskeler.. İhaleyi salgın dönemi olduğu için acil koduyla yapıldı' dedi. Belki yarın o maskeyi gösterirler. Göstermeleri de şart. Neticede bizim taktığımız maskeler var. Bir de özel maskeden bahsediyor. İETT şoförlerine verildiğini ve 12 saat dayandığını söylüyorlar. Nasıl bir maskeymiş, görmek isteriz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2.89 lira vererek satın alınan maskeyi basına ve kamuoyuna göstermedi.

İBB; LİTRESİ 15 LİRA OLAN DEZENFEKTAN 74 LİRADAN ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; piyasada en fazla 15 lira olan dezenfektanı 74 liradan aldığı ortaya çıkmıştı. Firmanın toptan mal satış lisansının olmadığı belgelendi.

TUNCER: İMKB MESLEK LISESI'NDEN LITRESI 15 TL'DEN DEZENFEKTAN ALDIK

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir menşeli bir firmadan "Dezenfektan" alımı yaptığını hatırlatarak, "Litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL'ye alım yapıyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB Meslek Lisesi'nden litresi 15 TL'den 4000 litre alarak 60.000 TL ödüyoruz" dedi.

ONGUN'UN; "İBB HALKINA KALİTELI HİZMET SUNAR" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Yavuz Selim Tuncer'e cevap verdi ve "İBB'nin ürünü sizinkinden farklı olarak alkolsüzdür. Dünyada Covid19 dahil virüs ve bakteri bertarafında en etkili üründür. Araştırırsanız piyasa fiyatının yarısına aldığımızı da görürsünüz. Ümraniyemizi de bu etkili ürünle dezenfekte ediyoruz. İBB halkına kaliteli hizmet sunar" iddiasında bulundu.

TUNCER: "MURAT ONGUN YİNE ÇUVALLADIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, Murat Ongun'a cevap verdi ve "Maalesef yine çuvalladın Murat Ongun. Ümraniye sınırları içerisindeki İBB'ye ait İETT - 21 Mart, İGDAŞ Ataşehir - 17 Mart, Sancaktepe - 17 Mart, Santral - 19 Mart iştiraklerini dezenfekte ettik. Güvenlik kameralarından teyit edebilirsiniz. Ümraniye Belediyesi kaliteli hizmet sunar" dedi.

İMAMOĞLU; 50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6.395 LİRA ÖDEDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB'ye ödettiği ortaya çıkmıştı.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.

İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı tespit edilmişti.

KENAN KIRAN - SABAH