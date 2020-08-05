AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?
AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi final sonuçlarına göre mezun olmaya hak kazananlar diplomaların verileceği tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi üzerinden diploma sorgulaması yapan öğrenciler, heyecan içinde diplomanın verileceği tarihi merak ediyor. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sınavlarından geçerli notları almayı başaran öğrenciler, diplomalarını almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF 2020 BAHAR DÖNEMİ MEZUN OLANLAR MEZUNİYET BELGESİ
Anadolu Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı (AÖF) sınavlarının bitmesinin ardından öğrenciler www.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci giriş ekranından girişi yaparak diploma belgesi sorgulamaya başladı. Yapılan aramalarda; mezuniyet yerine geçebilecek mezun trankript belgesi alma, diploma belgesi alma ve mezun belgesi almak isteyen öğrencilerin eli boş kaldı.
2020 AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI
https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula
Adresi üzerinden ulaşılarak ve öğrenci numarası ile birlikte AÖF diploma numarası girilerek diplomalar doğrulanacak.
AÖF 2020 DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?
AÖF 2019 – 2020 yılı mezun diplomalarının ne zaman verileceğine dair Anadolu Açıköğretim Fakültesi'nden henüz cevap gelmedi. Geçmiş yıllarda mezuniyetlerle ilgili açıklamalar yapan Anadolu Üniversitesi Yetkilileri şunları söylemişti;
2020 AÖF DİPLOMASI SINAVLAR AÇIKLANDIKTAN 20 GÜN SONRA
"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler."
2020 AÖF DİPLOMASI NASIL ALINACAK, DİPLOMA KARGOYLA GÖNDERİLECEK Mİ?
Mezun olan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuda "AÖF 2020 mezuniyet diploması nasıl alınacak, AÖF diplomaları kargoyla gönderecek mi" soruları olmuştu. Geçtiğimiz dönemler için AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.
GEÇİÇİ MEZUNİYET BELGESİ VERİLMEZ
Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir."
AÖF 2020 GÜZ DÖNEMİNDE MEZUN OLANLARA DİPLOMASINI VERMİŞTİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre Güz Dönemi'nde mezun olanların diplomaları 19 Şubat 2020 tarihi itibari ile verilmişti.
AÖF 2020 Güz Dönemi diplomaları için şu açıklamayı yapmıştı;
"Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.
Diploma, mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AÖF Bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır.
Mezunlarımızı tebrik eder, yaşam boyu öğrenmenin öncüsü Anadolu Üniversitesi olarak giriş sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Giriş Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."