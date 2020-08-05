AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

2020 AÖF DİPLOMASI NASIL ALINACAK, DİPLOMA KARGOYLA GÖNDERİLECEK Mİ?

Mezun olan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuda "AÖF 2020 mezuniyet diploması nasıl alınacak, AÖF diplomaları kargoyla gönderecek mi" soruları olmuştu. Geçtiğimiz dönemler için AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.