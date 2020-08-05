Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkıyor? Kahvelerde oyun serbest oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapatılan kahvehaneler 1 Haziran tarihinde yeniden açılmıştı. Ancak temasın risk oluşturması nedeniyle oyun yasağı devam ediyor. Kahvehane sahipleri oyun yasağının kalkacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkıyor? Kahvelerde oyun serbest oldu mu? Okey, tavla, kağıt...

OYUN OYNAMA YASAĞI SON DURUM NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz'da yayınlanan genelgeye göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak oyun yasağı devam ediyor.