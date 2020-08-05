Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren harita açıkladı

Ülke basınındaki habere göre Han, Cammu ve Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının 1. yılının arifesinde açıkladığı haritada, bölgeyi kendi toprakları olarak gösterdi.

Başbakan Han'ın paylaştığı yeni haritada, bölge, "yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir" olarak yer aldı.

Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi bir gün olduğu belirtti.

Han, Cammu ve Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olacağını iddia ederek, bu haritanın da buna yönelik ilk adım olduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN'DAN YENİ CAMMU KEŞMİR HARİTASINA TEPKİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, yeni Cammu Keşmir haritasıyla asılsız iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu adımı "siyasi saçmalık tatbikatı" olarak değerlendirildi.

GEÇEN SENE CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.