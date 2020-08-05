05 Ağustos 2020, Çarşamba
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK-PYD'li terörist yakalandı

(MSB) bölgesinde tespit edilen 3 /'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK-PYD'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

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