MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK-PYD'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.