05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem: Yarın en yoğun denetim yapılacak

Son dakika haberi... , yarın genelinde salgını ile ilgili en yoğun denetimi gerçekleştireceklerini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem: Yarın en yoğun denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Kontrollü sosyal hayat' mesajı ile yaptığı açıklamada, "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" dedi.

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