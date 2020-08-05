05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Mustafa Varank'tan Lübnan'daki patlama ile ilgili flaş açıklama: 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bakan Mustafa Varank'tan Lübnan'daki patlama ile ilgili flaş açıklama: 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti

Sanayi Bakanı , "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken ’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu basit bir konu değil, için stratejik bir güvenlik meselesidir." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Bakan Mustafa Varank'tan Lübnan'daki patlama ile ilgili flaş açıklama: 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti

'daki Beyrut Limanı dün büyük bir patlama ile tarihindeki en büyük şoku yaşadı.

Atom bombasını andıran patlamaya ilişkin sıcak bir bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı duyurdu.

"6 SENE ÖNCE BEYRUT'A GİDERKEN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ"

Bakan Varank Twitter'dan yaptığı kritik açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken 'ndan geçti." dedi.

"KANAL İSTANBUL BASİT BİR KONU DEĞİL..."

Sözü 'a getiren Bakan Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, için stratejik bir güvenlik meselesidir." mesajını verdi.

Son dakika haberleri | Lübnan Beyrut Limanı'ndaki patlamada yeni detay! 6 kez yargıdan dönmüş... SON DAKİKA HABERLERİ | LÜBNAN BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMADA YENİ DETAY! 6 KEZ YARGIDAN DÖNMÜŞ...
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Beyrut'taki patlama hakkında flaş açıklama TÜRKİYE BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ HAKAN ÇAKIL'DAN LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMA HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA