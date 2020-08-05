"KANAL İSTANBUL BASİT BİR KONU DEĞİL..."

Sözü Kanal İstanbul'a getiren Bakan Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." mesajını verdi.