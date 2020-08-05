Bakan Mustafa Varank'tan Lübnan'daki patlama ile ilgili flaş açıklama: 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." dedi.
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Atom bombasını andıran patlamaya ilişkin sıcak bir bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu.
"6 SENE ÖNCE BEYRUT'A GİDERKEN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ"
Lübnan'daki Beyrut Limanı dün büyük bir patlama ile tarihindeki en büyük şoku yaşadı.
Atom bombasını andıran patlamaya ilişkin sıcak bir bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu.
"6 SENE ÖNCE BEYRUT'A GİDERKEN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ"
Bakan Varank Twitter'dan yaptığı kritik açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti." dedi.
"KANAL İSTANBUL BASİT BİR KONU DEĞİL..."
Sözü Kanal İstanbul'a getiren Bakan Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." mesajını verdi.