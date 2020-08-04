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'Açıköğretim psikoloji eğitimi' için ön rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

Son dakika haberi... ve  bugün toplandı. Kurul açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak,  'a sundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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'Açıköğretim psikoloji eğitimi' için ön rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanacak BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU BUGÜN TOPLANACAK

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