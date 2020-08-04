BBC bildiğiniz gibi! Peygamberimizin ismini kullanarak LGBT sapkınlığını normalleştirmeye kalkıştılar

İngiltere kaynaklı BBC'nin Türkiye'de yayın yapan mecrası BBC Türkçe, skandal bir algı operasyonuna imza attı. Her fırsatta Türkiye karşıtı propaganda faaliyetleri yürüten BBC, bu kez de ahlaksızlığı İslamiyet üzerinden normalleştirmeye kalktı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İSİMLERİNİ KULLANDILAR!

BBC Türkçe'de "Evine dönme, seni eşcinsel olduğun için öldürecekler" başlığıyla yer alan içerikteki karakterlerde Peygamber efendimizin Muhammed, Ahmed, Mahmud gibi isimleri kullanıldı. Eşcinsel sapkınlığı İslamiyet ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) üzerinden normalleştime operasyonuna soyunan BBC Türkçe, sapkınlığın övüldüğü skandal içerikte "bütün isimler değiştirilmiştir" ifadesine yer verdi.

ALÇAK OPERASYON GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yazıda yer alan karakterlerin hepsinin isimlerinin değiştirilerek Peygamber efendimiz (SAV) isimlerinin kullanılması BBC Türkçe'nin alçak algı operasyonunu gözler önüne serdi.

VATANDAŞTAN SAPKINLIĞI ÖVEN BBC'YE SERT TEPKİ!

BBC Türkçe'nin İslamiyet üzerinden eşcinsel sapkınlığı normalmiş gibi göstermesi vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışan ve bunu Peygamber efendimizin adıyla yapan BBC'yi takipten çıkıyorum. Size tavsiyem sizde bu ahlaksızlığı takip etmeyin" ifadelerini kullanarak BBC'yi sert tepki gösterdi.

"BİLEREK YAPILAN ALÇAK BİR PROVOKASYON"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da BBC Türkçe'nin alçak algı operasyonuna "Metnin sonunda "Bütün isimler değiştirilmiştir" yazıyor ve hikayede geçen isim "Muhammed"... Bu bilerek yapılan alçak bir provokasyon." ifadeleriyle dikkat çekti.

"ÇABANIZ BEYHUDE BİZANS KALINTILARI..."

Twitter'da bir vatandaş eşcinselliği İslamiyet üzerinden normalmiş gibi gösteren yazıya "Bizans kalıntısı BBC yine ülke gündemine göre yangına körükle gitmeye devam ediyor. Bu vatanın evlatlarının ahlakını bozamayacaksınız asıl Türk ve Müslüman kanı olan her birey bu topraklar üzerinde asimile de olmayacak ahlakı da bozulmayacak çabanız beyhude Bizans kalıntıları..." şeklinde tepki gösterdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK!

BBC Türkçe'de "Evine dönme, seni eşcinsel olduğun için öldürecekler" başlığıyla yer alan ve Peygamber efendimizin Muhammed, Ahmed, Mahmud gibi isimlerinin kullandığı içerikle ilgili Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) hukuki süreç başlatacağını duyurdu.



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden yapılan açıklamada "BBC Türkçe, yaptığınız ifade ve basın özgürlüğü değil, Türk Ceza Kanunu'nun 218, 130 ve 216. maddesinin üçüncü fıkrasına göre açık suç... 125. maddenin 3. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ayrıca ağırlaştırıcı sebep olarak tanımlanmıştır. Hukuki süreci başlatacağız!.." ifadelerine yer verildi.



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