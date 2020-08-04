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Son dakika: Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltında! Dehşetin ardından yine görüntülenmişlerdi

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Korsan otoparkçılık, değnekçilik" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 7 kişi gözaltında! Dehşetin ardından yine görüntülenmişlerdi

Yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik' konusu ile ilgili dün Beyoğlu'nda çalışmalar yapıldığı bildirildi.

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Çalışmalarda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.

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