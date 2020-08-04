Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da meydana gelen patlama ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da meydana gelen patlama ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da meydana gelen patlama ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan Mişel Avn ile görüşmesinde, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.