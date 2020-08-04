05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

Başkan , 'da meydana gelen ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

Başkan , 'da meydana gelen ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Mişel Avn ile görüşmesinde, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

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