Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan Mişel Avn ile görüşmesinde, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.