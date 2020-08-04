04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Ankara Sağlık Müdürlüğünden flaş açıklama

Sağlık Müdürlüğü, "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Ankara Sağlık Müdürlüğünden flaş açıklama

Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara'da hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluğu yüzde 63. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadeleri yer aldı.

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