Malatya depremi büyük depremin habercisi mi? Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama

PROF. DR. ERCAN AKSOY: SARSINTILAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR

Fırat Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy şu bilgileri paylaştı:

"Orta büyüklükte bir deprem. Hareketliliği güneybatıya doğru gittiğinin göstergesi. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor. Son aylardaki durum da bunun göstergesiydi. Bu sarsıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Depremden uzak da olsa alüvyon zemin dediğimiz dolgu zeminlerde hasar olma ihtimali yükseliyor. Mademki faylar diri, bir anda önce bu dönüşümlerin, önlemlerin alınmasının önemi de ortaya çıkıyor. Müdahaleler çok gelişti tabi ki. Bunu takdirle karşılıyoruz ama bir taraftan da öncesinde yapılması gerekenlerin de önemi ortaya çıkıyor. Bu fayzonun varlığı ve aktif olduğu, deprem üretmesi belirli aralıklarda, biliniyor. Buralara hendek açılması gerekiyor.

Doğu Anadolu fayzonu çalışmaları çok sınırlı olduğu için bu fayların kaç yılda bir harekete geçtiğine yönelik veriler yetersiz ve bunların ortaya çıkarılması gerekiyor."