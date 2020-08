Malatya depremi büyük depremin habercisi mi? Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama

Depremle ilgili bilgi veren uzmanlar şunları söyledi:

PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.

Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu. Müstakil bir deprem gibi gözüküyor. Öyleyse giderek küçülecek depremler şeklinde devam eder ve biter. Bu depremler her zaman yaşanacak yapı stoğumuzu hazırlamamız gerekiyor.