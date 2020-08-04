Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezinde bulunan bir ev ve yakınındaki tarlada uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği ev ve tarlada 250 kök kenevir ile 3 kilo 504 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.