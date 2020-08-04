İBB’nin yapmadığı Metrokent-Kayaşehir metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor…

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı metro projesini daha sonra yarıda bıraktığını ve yapamayacağını yazılı olarak bildirdiğini hatırlatarak, "18 ay sonra vatandaşlarımızla bu metroyu hep beraber kullanacağız" dedi.

İBB; ŞEHİR HASTANESİNİN BAĞLANTI YOLLARI VE METRO PROJESİNİ BÜTÇESİ OLMADIĞI İDDİASIYLA YAPMADI

İBB; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları ile Metrokent-Kayaşehir metro projesini bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayacağını açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı. İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hatta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni entegre etmek için Metrokent ile Kayaşehir arasında metro yapımına başladı.