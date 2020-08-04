Azerbaycanlı siyasetçiler ortak tatbikatı değerlendirdi! Ermenistan tedirgin...

"ORTAK SAVUNMA GÜCÜ OLUŞTURMAMIZ LAZIM"

Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi Genel Başkanı Ferec Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında derin bir entegrasyon oluşturulması ve diğer Türk devletlerinin de bu sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin İslam ve Türk geleneklerine dayanan bir birlik oluşturmasının zaruri olduğunu vurgulayan Guliyev, "Ortak savunma gücü oluşturmamız lazım. Artık ortak bir ordu kurmamız lazım. Bu adım atılmalıdır. Türkiye tüm kaynaklarını, SİHA'larını, silahlarını, tüm savunma sanayisini Azerbaycan'ın emrine verebileceğini ilan ediyorsa biz de tüm kaynaklarımızı Türkiye'nin emrine verebilmeliyiz. Ortak tatbikatımız tüm bunlar için bir temel oluşturuyor." dedi.

Guliyev, tatbikatların eğitim özelliği taşımanın yanı sıra aynı zamanda psikolojik bir unsur da olduğunu ifade ederek, "Hem Türk hem de Azerbaycan halkı tatbikatları memnuniyetle karşıladı. Bu iradeyi de dikkate alarak artık ortak ordu ve konfederasyon üzerinde düşünmenin zamanı geldi. Konfederasyon bağımsızlığın kaybedilmesi değil, birlikte olabilmek becerisidir. Ermenistan'ın armasında Türkiye topraklarında bulunan Ağrı dağı var. Onlar Türkiye topraklarından da hak iddia ediyorlar. Onlar bizi tek hedef olarak görüyor. Biz de onlara birlikte karşı koymalıyız." görüşünü paylaştı.